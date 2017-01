Modewörter

Nicht nur Kleidung ist gewissen Moden unterlegen. Begriffe haben ebenso Konjunktur oder werden wieder unmodern. Was vor einiger Zeit noch Lüge genannt wurde, kommt heute als »Fakenews« daher. Neu ist auch »Nafri«. Bis vor kurzem wurde das lediglich im internen Polizeijargon benutzt, und bezeichnet dort – je nach Quelle – entweder Nordafrikaner allgemein oder auch »nordafrikanische Intensivtäter«. Doch bereits bevor die Kölner Polizei den Begriff in der Silvesternacht bundesweit bekannt machte, hat sich seine Etablierung im vergangenen Jahr abgezeichnet – wie ein Modetrend der kommenden Saison

Bis zum Jahr 2015 lässt sich der Begriff in den Medien nicht finden. Das änderte sich schlagartig, als in der Silvesternacht 2015 hunderte Männer, die größtenteils aus Nordafrika stammen sollen, auf der Kölner Domplatte Frauen sexuell belästigten und beraubten. Der Begriff wurde plötzlich, insbesondere in den Boulevardblättern der Region, benutzt. Im Kölner Express od...