Autonome Autos

Wie ist es um die Zukunft des autonomen Fahrens bestellt? Kurz vor Weihnachten machten diesbezüglich zwei Meldungen die Runde. Zum einen wurde bekannt, dass der Fahrdienstvermittler Uber seinen Betrieb von selbstfahrenden Roboterwagen in San Francisco auf Anweisung der kalifornischen Verkehrsbehörde hat einstellen müssen. Zum anderen signalisierte die deutsche Bundesregierung, das automatisierte Fahren in Deutschland mit einer Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vorantreiben zu wollen. Ein Gesetzentwurf befinde sich derzeit in der Ressortabstimmung, teilte das federführende Bundesverkehrsministerium nach Angaben der Süddeutschen Zeitung (23.12.2016) mit. Das mit dem Justizministerium abgestimmte Gesetz soll die Bedingungen für den alltäglichen Betrieb computergesteuerter Autos auf deutschen Straßen schaffen. Demnächst sollen Verbände gehört und der Entwurf ins Kabinett eingebracht werden.

Bei dem Gesetz handelt es sich erkennbar um eine Übergangsregel...