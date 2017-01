Wach-auf-Gesang

Am Nationaltheater Weimar hat die gebürtige Bulgarin Vera Nemirova eine Inszenierung von Wagners »Meistersingern von Nürnberg« der chauvinistischen Lesart entgegengestellt, mit der die Faschisten das Werk vereinnahmten. Nemirova kam 1982 im Alter von zehn Jahren in die DDR, studierte an der Berliner Musikhochschule »Hanns Eisler« noch bei Ruth Berghaus Regie, wurde dann Meisterschülerin von Peter Konwitschny, der »lebendiges Theater (…) immer als politisches Korrektiv einer Gesellschaft« begriff, wie sie einmal erklärte. Ihre »Meistersinger« beginnen nach dem Zweiten Weltkrieg. Filmaufnahmen von der Wiedereröffnung der Opernhäuser in Berlin und München werden während des Orchestervorspiels von den in einem Saal versammelten »Bürgern« verfolgt. Hoffnungen auf ein besseres Deutschland, verknüpft mit großen Traditionen. »Zerging in Dunst das heil’ge röm’sche Reich«, wird es in Hans Sachs’ Schlussgesang heißen, »uns bliebe gleich die heil’ge deutsche Kunst«.

