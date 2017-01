Museumsstück des Tages: Terror-Lkw

Das »Haus der Geschichte«, von Helmut Kohl im Rahmen seiner »geistig-moralischen Wende« nach der Regierungsübernahme 1982 angekündigt und später in Bonn realisiert, soll die jüngste deutsche Vergangenheit musealisieren. All das, was nach 1945 passiert ist. Große Heldenepen (»Ostlandritt«, »Gegen Engeland«, »Jeder Stoß ein Franzos’«) gibt es da aus Sicht der Herrschenden nicht zu erzählen – die BRD ist halt irgendwie piefig und muffig, ganz ohne eigenen Weltkrieg.

Daher: abgewetzte Lotsenmütze von Schmidt, Helmut; verschwitztes Fußballtrikot von Schröder, Gerhard; ol...