Perspektive Straßenkampf

Am Bedeutungsverlust der NPD machen gut informierte Kreise das voraussichtliche Scheitern des Verbotsverfahrens in Karlruhe fest. Bereits 2015 war die große Zeit der NPD – zumindest gemessen an Wahlerfolgen – vorbei. Mancherorts konnte und kann sie aber im öffentlichen Raum das politische Klima maßgeblich beeinflussen. Nach Protesten gegen die Unterbringung von Asylsuchenden, die von der NPD angeführt wurden, trat im März 2015 im sachsen-anhaltinischen Tröglitz der ehrenamtliche Bürgermeister Markus Nierth zurück. Wenig später brannte in Tröglitz eine bezugsfertige Flüchtlingsunterkunft. Nierth, der über seine Erlebnisse ...