Heilige Augenblicke

Das Filmplakat verheißt eine leichtfüßige Sommerkomödie, in der uns zwei hübsche Damen Kurzweil bereiten. Das tun sie tatsächlich, allerdings lernen wir auch die Kraft ihrer Verzweiflung kennen. Der italienische Originaltitel »La pazza gioia« (Die wahnsinnige Freude) erfasst die Tragikomik der Hauptfiguren besser. Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi, Stiefschwester von Carla Bruni) und Donatella (Micaela Ramazzotti) sind als psychisch kranke Straftäterinnen in stationärer Behandlung und schaffen es – mehr zufällig als geplant – auszubüchsen. Mit einem geklauten Auto reisen sie an Orte ihrer Vergangenheit, begehen Diebstähle, verursachen Unfälle, prellen die Zeche, streiten und versöhnen sich. Das Gefühlsspektrum ihrer Odyssee reicht von kindlichem Übermut über Hysterie und entfesselte Wut bis hin zu einer leisen, unscheinbaren Freude, für die sich der ganze Aufwand am Ende gelohnt haben wird.

Der Film hat mehr von »Thelma und Louise« als von »Einer flog ü...