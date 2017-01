Anhaltende Kulturkämpfe

Noch sind die Volksbühne und der Tierpark in Ostberlin namhafte Kultureinrichtungen, nicht zuletzt dank ihrer DDR-Geschichte. Mit Abstrichen gilt das auch für das Staatsballett, dessen Sitz allerdings schon 2011 von der Oper Unter den Linden – wo Stars wie Isadora Duncan aufgetreten waren – in den Westteil der Stadt verlegt wurde. Nun haben die prinzipiell antikommunistischen Westberliner Lokalpatrioten beschlossen, diese drei Flaggschiffe endgültig zu versenken, indem sie ihnen Westchefs vorsetzen. Diese mit Zigmillionen Euro gewonnenen Hansel werden das Ganze schon kleinkriegen. Im Tierpark leitet ein Münchner Veterinär die feindliche Übernahme, an der Volksbühne ein Londoner PR-Fuzzi und beim Staatsballett soll es ab 2019 eine Karlsruher Ausdruckstänzerin tun.

Letztere hat nach dem Vorbild des Leningrader Jahrhunderttänzers Rudolf Nurejew eine eigene kleine Compagnie gegründet, mit der sie sich mittels englisch betitelter Hinterhof- und Pumpstationsstüc...