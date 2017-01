ATTAC bläst zum Angriff

Keine Atempause: Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC wird sich im ersten Halbjahr 2017 der Mobilisierung anlässlich des G-20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg widmen. Daran erinnerte die Organisation am Sonntag auf ihrer Homepage. An diesen beiden Tagen im Sommer werden sich die Staats- und Regierungschefs der sogenannten 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in der Hansestadt treffen (die Bundesrepublik ist in diesem Jahr »Gastgeber« der entsprechenden Konferenzen). Unter dem Motto »Global gerecht statt G 20« wollen die Aktivisten »in einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis bei allen relevanten G-20-Veranstaltungen zeigen, dass die Politik der Staatengruppe in immer größerem Maße abgelehnt wird«, heißt es in der Ankündigung. Zugleich wolle man eigene Vorschläge für gesellschaftliche, wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen in die Öffentlichkeit tragen.

