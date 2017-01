Weitere Attacke

Nun also doch: Flüchtlinge und Zuwanderer sollen teilweise vom Mindestlohn ausgenommen werden. Unternehmenslobbyisten fordern das schon länger. Jetzt schreiten die Bundesministerien für Arbeit, Finanzen und Bildung gemeinsam zur Tat, wie die Süddeutsche Zeitung am Montag unter Berufung auf ein internes Papier berichtete. Demnach soll Geflüchteten oder Migranten, die sich zur Anerkennung eines ausländischen Abschlusses nachqualifizieren, in dieser Zeit der Mindestlohn vorenthalten werden können. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ist naturgemäß erfreut. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist es nicht. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell kritisierte, schon jetzt würden Flüchtlinge als billige Arbeitskräfte ausgenutzt. Mit der neuen Auslegung sorge die Regierung dafür, »dass die Einfallstore zur Umgehung des Mindestlohnes größer werden und nicht mehr kontrollierbar sind«.

Nimmt man die bisherige »Kreativität« vie...