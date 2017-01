Tödliche Stromsperren

Während auf der Plaza del Sol im Zentrum von Madrid und an vielen anderen Orten Spaniens die Menschen der Tradition folgend mit zwölf Trauben und Sekt den Beginn des neuen Jahres feierten, kämpften in Torrevieja bei Alicante vier Menschen um ihr Leben. In ihrem Haus war ein Feuer ausgebrochen, zwei Bewohner starben. Sie sind für 2016 die letzten Opfer der »Energiearmut« geworden. Dieser Ausdruck erinnert daran, dass steigende Kosten für Strom und Heizung immer mehr Menschen noch weiter in die Armut treiben. Bis zu 7.000 Menschen sterben in Spanien jedes Jahr an den Folgen von Stromsperren. So lautet eine als zuverlässig geltende Schätzung der Vereinigung für Umweltwissenschaften (ACA). Todesursachen sind neben Unfällen mit offenem Feuer schwere Lungenerkrankungen, die durch kalte Wohnungen, Abgase oder ähnliches verursacht werden. Im Sommer ist die Hitze das Problem, wenn man bei hohen Temperaturen die Klimaanlage nicht anschalten kann. Bis zu fünf Millio...