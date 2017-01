Stellvertreterkrieg ohne Ende

Die »internationale Gemeinschaft« unternimmt derzeit wieder einmal Versuche, die jemenitischen Bürgerkriegsparteien »an den Verhandlungstisch zu bringen«. Gerüchte, dass die Gespräche schon in der ersten Januarwoche in der jordanischen Hauptstadt Amman beginnen sollten, scheinen allerdings voreilig gewesen zu sein. Offenbar steht noch kein Termin fest, und selbst die Zustimmung der konkurrierenden Regierungen in Sanaa und Aden liegt noch nicht vor. Nach drei früheren Verhandlungsrunden, die keine praktische Annäherung brachten, ist der Enthusiasmus der Akteure nahe dem Nullpunkt. Die Standpunkte beider Seiten sind bekannt und lassen kaum noch Spielraum für eine Einigung. Das Thema scheint für die Beteiligten ausgereizt. Angesichts des permanent zur Schau gestellten irrealen Optimismus der »internationalen Gemeinschaft« breitet sich auf beiden Seiten Zynismus aus.

Der Bürgerkrieg geht jetzt bereits in sein viertes Jahr. Seit März 2015 beteiligen sich Saudi-...