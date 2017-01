Vor größeren Kämpfen

Der größte Erfolg deutscher Pflegekräfte in diesem Jahr fiel auf den 1. Mai. Seitdem gilt an der Berliner Universitätsklinik Charité ein Tarifvertrag, der das Personal entlasten soll. Im Gespräch mit jW zeigte sich daraufhin der Vorsitzende der ver.di-Betriebsgruppe im Klinikum, Carsten Becker, mehr als erfreut. Die neue Regelung ermögliche es den Beschäftigten, »endlich einmal so zu arbeiten, wie wir es gelernt haben«. Nun könnten sich die Pflegekräfte vermehrt den Patienten zuwenden. Mehrere Jahre Arbeitskampf und etliche Streiktage lagen zu jenem Zeitpunkt zurück.

Nun sind für viele Stationen Personalvorgaben festgeschrieben. Auf den Intensivstationen soll etwa im Frühdienst für jeden Patienten eine Pflegekraft eingesetzt werden, im Nachtdienst soll das Verhältnis bei eins zu drei liegen. Neu ist auch, dass zur Überwachung der Einhaltung ein Gremium – ausgestattet mit eigenem Budget – eingesetzt ist, das zu gleichen Teilen von Charité-Oberen und Beschäf...