Faszination des Widerstandes

Die Erinnerungen an den 2016 begangenen 80. Jahrestag des Militärputsches gegen die rechtmäßige Volksfrontregierung in Spanien fallen zwiespältig aus. Das ist zum einen den anhaltenden Versuchen konservativer Nostalgiker geschuldet, die Diktatur Francisco Francos (1892–1975) zu verklären. Ihnen scheint der mit faschistischer Schützenhilfe aus Deutschland und Italien errungene Sieg gegen den Widerstand des Volkes nach fast drei Jahren scheinbar recht zu geben. Zum anderen sind es die Faszination dieses Widerstandes und insbesondere seine internationale Dimension, wie sie im Herbst 1936, ein Vierteljahr nach dem Aufstand der Franquisten, in der Gründung der Internationalen Brigaden zur Verteidigung der Spanischen Republik zum Ausdruck kam.

Dieser bewegten, mit etlichen Mythen behafteten Zeit ist ein Buch gewidmet, das zum ersten Mal 1976 erschien und nun, 40 Jahre später, vom Essener Neue-Impulse-Verlag in einer kommentierten Neuauflage vorgelegt wird. Damal...