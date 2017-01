Manche haben eine Begabung

Manche haben ja eine Begabung! Meine Tante Else, wie die Leute nachmachen konnte, da haben wir immer gesagt, Mensch, Else, du hättest zur Bühne gehen sollen! Aber früher war das nicht üblich, und so haben wir Tante Else auf allen Familienfeiern genossen und unterm Tisch gelegen. Manche sind heute beim Fernsehen, die hätten sich von ihr eine Scheibe abschneiden können, heute geht es ja nur nach der Figur und der Blondheit, und die können nicht mal sprechen, aber die werden heutzutage bei diesen Castings ausgesucht, da sollen täglich Tausende hinströmen, die alle gleich aussehen und dann in diesen Serien auftreten und niemanden nachmachen können.

Und die sind dann TV-Serien-Stars, die sich niemand merken kann, so wie dieser eine, den sie jetzt schon in drei Serien haben, als Arzt und...