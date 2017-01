Auch der zweite Spielfilm des ehemaligen Modedesigners und bildenden Künstlers Tom Ford ist eine Romanadaption. Nach seiner Christopher-Isherwood-Verfilmung »A Single Man« (2009) basiert sein neuer Film mit dem schönen Titel »Nocturnal Animals« auf dem Scheidungsthriller »Tony und Susan« von Austin Wright. Pulp!

Das Buch enthält Sätze wie »Sein Leben war eine Szenario aus Desastern, die sich nie ereigneten«. Könnte man das nicht über jedermanns Leben sagen? Fast ein Drehbuch, fast ein Desaster, und immer etwas, das fehlt: ein Ereignis, das bewirken könnte, dass sich die Dinge vielleicht doch grundlegend veränderten.

Und natürlich ließen sich solche Sätze auch über diesen Film – und darüber hinaus auch so eine Sache wie Kunst generell – sagen: Desaster, geradeheraus anvisiert, ereignen sich aber nicht oder nur selten. Wenn sich wenig ereignet, müssen wenigstens schwere Signale aufgefahren werden: Blutrot anstreichen, und dann hinab in die Finsternis. So wie ...