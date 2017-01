Laokoons ältester Sohn

Als der Verleger Klaus Wagenbach 1965 eine »Atlas«-Anthologie plante, in der Schriftsteller über »ihre Orte« schreiben sollten, fragt er auch bei Peter Weiss an. Der erzählte aber mitnichten von Nowawes bei Potsdam, wo er am 8. November 1916 zur Welt gekommen war, noch von Bremen, Berlin oder Prag, wo er Kindheit und Jugend verbracht hatte, und schon gar nicht von Stockholm, wo er zu dem Zeitpunkt bereits seit über 20 Jahren lebte. Peter Weiss erzählte von Auschwitz.

Weiss wurde spät bekannt, war 1965 aber einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller. Sein Stil war unverkennbar, seine Texte waren formal avanciert, mit jedem Buch wurde er politischer.

Einige Monate vor Erscheinen des »Atlas« hielt Weiss eine Rede mit dem Titel »Laokoon oder Die Grenzen der Sprache«. In der dritten Person erzählte er von sich in jungen Jahren. Mit dem Erstarken des Faschismus sei die Sprache »etwas Unmögliches« geworden, »das nur aus Trotz gegen diese Unmöglichkeit entstehe...