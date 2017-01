»Patienten und Beschäftigte sind am Ende«

Ihr aktuelles Projekt »Der marktgerechte Mensch« beleuchtet den wachsenden Konkurrenzdruck in der Arbeitswelt. Worum geht es Ihnen dabei?

Um Klartext. Die Dreharbeiten fangen gerade in Deutschland an, etwa die Hälfte des Films wird hier spielen. Denn in der BRD wurde unter Bundeskanzler Schröder der Wettbewerb mit deregulierter Arbeit begonnen. Man sagt den Menschen, wir seien das goldene Land, hier sei alles gut. Das passt aber gar nicht zu dem Gefühl der meisten hier lebenden Menschen. Unser Film fokussiert sich vorerst auf zwei Sektoren: die Arbeit in privatisierten Krankenhäusern und die Lkw-Branche in Europa.

Was haben Sie dort vorgefunden?

In Hamburg-St.-Georg, wo wir leben, macht die private Asklepios-Klinik immer höhere Profite. Gleichzeitig gibt es auf jedem Stockwerk immer weniger Pfleger. Alle Ärzte einer Abteilung haben einen Brandbrief an die Leitung unterschrieben, in dem steht, dass dieser Zustand extrem gesundheitsgefährdend ist. Viele der...