Alfreds Punsch

Wie man seinen Silvesterabend nicht verbringen sollte, zeigt die Folge »Silvesterpunsch« der alten Fernsehserie »Ein Herz und eine Seele« (WDR 1973–76) von Wolfgang Menge. Sie gehört zu den Klassikern, die am 31. Dezember gezeigt werden, sei es zur Abschreckung oder zur Belustigung. In den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts war die Welt zwar auch nicht in Ordnung, aber zumindest das Familienleben wurde im Fernsehen noch gern als liebevolle Gemeinschaft gezeigt. Deshalb war Menges realistisches Antimodell um so wirkungsvoller. Hier musste ein rechthaberischer, frauenfeindlicher, rassistischer und kleinbürgerlicher Tyrann als Familienoberhaupt ertragen werden. Alfred Tetzlaff (Heinz Schubert) hat die schlimmsten Ansichten von der Welt und posaunt diese auch noch bei jeder Gelegenheit lauthals heraus. Er säuft und schimpft, als ob es kein Morgen gäbe. Mit ihm erobern die Worte »Scheiße« und »dusslige Kuh« die deutsche Fernsehlandschaft.

Die Familie besteht...