Rasputins Tod

Ein zwischen Eisschollen auf der Newa treibender Pelzmantel erregte am Morgen des Neujahrstages des Jahres 1917 die Aufmerksamkeit der Polizei in der russischen Hauptstadt Sankt Petersburg. Wenig später fanden Taucher unter einem dicken Eispanzer die Leiche eines gefesselten Mannes. Bei dem Toten handelte es sich um den Wanderprediger und engen Vertrauten der Zarenfamilie Grigori Jefimowitsch Rasputin.

Rasputin wurde 1869 als Bauernsohn im sibirischen Dorf Pokrowskoje geboren. Bei einer schweren Erkrankung im Alter von acht Jahren vermeinte er, eine Marienerscheinung gehabt zu haben. Bereits mit 17 Jahren lagen gegen ihn Anzeigen wegen Trunksucht, Vergewaltigung und Diebstahl vor. Ab 1886 durchstreifte Rasputin als Starez (Bettelmönch) das Land. Ein Empfehlungsschreiben eines Geistlichen öffnete ihm 1903 in Petersburg den Zugang zu höheren Kirchenkreisen. Schnell verkehrte der vermeintliche Wunderheiler in den Salons der Hauptstadt. »Lernten einen Mann Got...