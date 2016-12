Listen der Vernunft

Pop

Arrivati/Schwabinggrad Ballett: »Beyond welcome« (Buback)

Kofelgschroa: »Baaz« (Trikont)

Jack DeJohnette/Ravi Coltrane/Matthew Garrison: »In Movement« (ECM)

David Bowie: »Blackstar« (Sony)

A Tribe Called Quest: »We got it from here ... thank you 4 your service« (Sony)

Woog Riots: »Alan Rusbridger« (From Lo-Fi to Disco)

Charles Bradley: »Changes« (Daptone)

Christof Meueler

Klassik

Prokofjew: Sämtliche Klaviersonaten (Vol. 1) Sonaten Nr. 2, 6, 8. Alexander Melnikow (Harmonia Mundi France)

Mozart: »Don Giovanni K. 527«. Tiliakos/Priante/Kares u. a. (Sony Classical)

Haydn: Konzerte. Maxim Emelyanychev/Johannes Hinterholzer u. a. (Erato/Warner Classics)

Matthias Pintscher: »Bereshit, Uriel, Songs from Solom’s Garden«. Ensemble Contemporain (Alpha Classics/note1)

Carl Philipp Emanuel Bach: 4 Sinfonien Wq 183, 6 Sonaten Wq 184. Ensemble Resonanz/Riccardo Minasi (Es-Dur)

Beethoven: Missa Solemnis op. 123. Aikin/Fin/Chum/Drole/Arnold-Schönberg-Chor/Concentus Musicus/Harnonco...