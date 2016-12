Konzerne vor Gericht

In Italien könnte bald ein Prozess anlaufen, der für die Ölkonzerne Shell und Eni alles andere als imagefördernd sein dürfte. Wie das nigerianische Onlinenachrichtenportal Premium Times am Mittwoch berichtete, hat die Staatsanwaltschaft in Mailand bereits am 22. Dezember ihre Ermittlungen im Fall des Erwerbs der Förderrechte am nigerianischen Ölfeld OPL 245 abgeschlossen. Hinter dem unscheinbaren Namen verbirgt sich das mit geschätzten neun Milliarden Barrel Volumen größte Ölreservoir des rohstoffreichen westafrikanischen Landes. Shell und Eni hatten für dessen Ausbeutung beim Abschluss des Geschäfts im Jahr 2011 etwa 1,3 Milliarden US-Dollar (1,25 Milliarden Euro) bezahlt. Nur umgerechnet 210 Millionen Dollar davon gingen an den nigerianischen Staat. In dem nun anstehenden Verfahren geht es also um Schmiergeldzahlungen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar.

Neben den beiden Ölmultis sollen sich in Mailand auch elf Einzelpersonen vor Gericht verantworten, d...