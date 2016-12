Diktatur per »Freihandel«

Donald Trump gibt sich bis jetzt als knallharter Protektionist. Deshalb frohlocken viele in EU-Europa: Mit der Wahl des Milliardärs zum Präsidenten der USA sei das »Freihandelsabkommen« TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) praktisch tot. Doch zum Zurücklehnen ist es nach Ansicht von Globalisierungsgegnern viel zu früh. »Das Thema könnte schnell wieder auf den Tisch kommen«, glaubt Sharon Treat vom American Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP). »Die Geschichte ist noch nicht vorbei«, warnt die Abgeordnete der US-Demokraten auf der französischen Internetseite Euractiv.

Das sehen die Protagonisten der deutschen Wirtschaft ähnlich. »Ich wette, dass es eine Neuauflage geben wird – mit Trump«, zitierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Sonntag den Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Ulrich Grillo. Die Bosse erwarten, dass sich die neue Administration in Washington am Ende den Gegebenheiten auf dem Wel...