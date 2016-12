»Falscher Mann« falsch zitiert?

Der nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zuerst verdächtigte Navid B. hat mit dem Guardian über seinen Aufenthalt bei der Polizei gesprochen. Die britische Tageszeitung zitierte den Pakistani am Donnerstag ausführlich auf ihrer Internetseite. Demnach hatte er Misshandlungsvorwürfe gegen die Beamten erhoben. Das dementierte die Polizei am Freitag – unter Berufung auf B. selbst. Der 24jährige spricht allerdings die seltene Regionalsprache Belutschisch. Laut Guardian war bei seiner polizeilichen Vernehmung kein dafür qualifizierter Dolmetscher anwesend. Polizeisprecher Winfrid Wenzel zitierte jedoch in seinem Dementi am Freitag gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ.NET) aus einem »persönlichen Gespräch mit dem Betroffenen«.

Nach dem Bericht des Guardian hatte Navid B. gesagt, zwei Polizisten hätten »die Hacken ihrer Schuhe gegen meine Füße gedrückt«. Ein weiterer habe »großen Druck mit der Hand auf meinen Nacken ausgeübt«. Sie hätte...