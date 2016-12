Apache in Shanghai

Der chinesische Klubfußball ist um einen Stürmerstar reicher. Carlos »Apache« Tévez wechselt zu Shanghai Shenhua. Das bestätigte am Donnerstag sein Jugendverein Boca Juniors, zu dem Tévez im vergangenen Jahr zurückgekehrt war (»Apache« heißt er nach dem Plattenbaughetto in Buenos Aires, in dem er aufwuchs). Die französische Nachrichtenagentur AFP hat das vereinbarte Jahresgehalt des Argentiniers auf umgerechnet rund 38 Millionen Euro beziffert, das Zwanzigfache seines bisherigen Gehalts. Damit würde der Torschützenkönig von Olympia 2004 im Herbst seiner Karriere – er wird im Februar 33 – in Sphären von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi vorstoßen.

Tévez ist nur einer von vielen namhaften Neuzugängen in der Super League. Kurz vor Weihnachten wechselte der brasilianische Nationalspieler Oscar für eine Winterrekordablöse von 71,5 Milli...