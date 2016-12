Geschichte aus erster Hand

Clara Zetkins Werk ist kaum erschlossen. Von der bundesrepublikanischen Forschung ist es bisher sträflich vernachlässigt worden, auch in der westdeutschen Frauenbewegung findet es bislang wenig Interesse. Dagegen beschäftigten sich in der DDR etliche Wissenschaftler damit, unter anderem an der Pädagogischen Hochschule »Clara Zetkin« in Leipzig in den 1970er und 1980er Jahren. Marga Voigt hat nun einen ersten Band mit Briefen der zunächst sozial­demokratischen, später kommunistischen Politikerin vorgelegt, der diejenigen enthält, die sie zwischen 1914 und 1918 verfasste, in der Zeit des Ersten Weltkriegs also. Folgerichtig lautet der Titel »Die Kriegsbriefe«.

Das Buch ist eine wahre Fundgrube. Es spiegelt Geschichte im allgemeinen und die der Sozialdemokratie im besonderen wider: Reflektiert werden die Bewilligung der Kriegskredite 1914 und die Burgfriedenspolitik der SPD, die während des Krieges darauf verzichtete, beispielsweise weiter für gewerkschaftlic...