Plötzlich Feuerpause

Angesichts des Ernstes der Lage wirkte die Erklärung, die Mosambiks Präsident Filipe Nyusi am Dienstag zum Waffenstillstand mit der kämpfenden Oppositionsgruppe Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) abgab, geradezu grotesk. Eigentlich habe er dem Anführer der Aufständischen, Afonso Dhlakama, lediglich »frohe Ferientage« wünschen und mal hören wollen, »wie es so geht«, erklärte das Staatsoberhaupt am Dienstag auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Maputo. Das Telefonat mit dem Renamo-Chef habe sich dann aber zu einem längeren Gespräch über die Notwendigkeit von Frieden entwickelt, so Nyusi, der auch Vorsitzender der ehemals sozialistischen Regierungspartei Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) ist, die seit der Unabhängigkeit 1975 in Mosambik regiert.

Dhlakama, der der Pressekonferenz aus seiner Basis in den Gorongosa-Bergen telefonisch zugeschaltet war, hat die seit Dienstag geltende siebentägige Feuerpause bestätigt. »Ich möchte dem gesamt...