Erfolge mit Rückschlägen

Wäre nicht am frühen Morgen des 25. Dezember ein Passagierflugzeug mit zur Truppenbetreuung nach Syrien entsandten Chorsängern und Volkstänzern abgestürzt, könnte Russland eine unter dem Strich positive Bilanz seines dortigen Militäreinsatzes für das Jahr 2016 ziehen. Was die rein militärische Seite angeht, bleibt dieses Urteil bestehen, auch wenn die Umstände des Absturzes vor der Küste des Schwarzmeerkurorts Sotschi einstweilen ungeklärt sind. Insbesondere scheint diesmal das offizielle Augenmerk primär darauf gerichtet gewesen zu sein, einen möglichen Anschlag als Ursache auszuschließen. Dabei fanden russische Medien rasch heraus, dass die Sicherheitskontrollen auf dem Startflughafen Tschkalowski bei Moskau rein formal gehandhabt wurden und weit lascher waren als im zivilen Luftverkehr. Außerdem ist es in Russland nach wie vor nicht unüblich, dass Dritte Reisende bitten, irgendwelche Pakete für sie mitzunehmen – zumal im Militärmilieu, wo alle irgendwi...