Gewaltoffensive

In den letzten Wochen ist es in Berlin-Neukölln zu einer Reihe von Anschlägen auf Buchläden, Kneipen und auch Privatwohnungen gekommen. Die Attacken werden militanten Neofaschisten zugeschrieben. Erst in der Nacht zu letztem Dienstag wurden an den Häuserfassaden von verschiedenen Privatwohnungen Schriftzüge entdeckt, die die Namen der jeweils betroffenen mutmaßlich linken Aktivisten sowie Beleidigungen wie etwa »rote Drecksau« enthielten.

Schon in der Vorwoche war in Neukölln eine Wohnung attackiert worden, in der Tim H. mit seiner Familie leben soll. Dem Antifaschisten wird aktuell in Dresden erneut der Prozess gemacht, weil er zur erfolgreichen Blockade eines Neonaziaufmarsches 2011 in der sächsischen Landeshauptstadt beigetragen haben soll, indem er durch ein Megaphon »Kommt nach vorne!« gerufen und damit den Durchbruch durch eine Polizeikette angeleitet haben soll (jW berichtete). Ganz offensichtlich steht der Anschlag auf H.s Wohnung, bei dem nur durc...