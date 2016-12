11 Fringse

Was macht eigentlich ... Oliver Neuville? Der schnelle Flitzer aus der Klinsmannschen Reformmannschaft der WM 2006? Da muss man erst mal draufkommen: Er ist Juniorentrainer bei Borussia Mönchengladbach. Und was macht der noch schnellere Flitzer David Odonkor? Er ist Sportdirektor in der 5. Liga, bei der Hammer SpVg. Torsten Frings hingegen, der langhaarige Haudegen und sympathische Allrounder jener Zeit, wird zum ersten Mal Cheftrainer, in der ersten Liga, wenn auch auf dem letzten Platz: bei Darmstadt 98.

Acht Niederlagen in Folge, seit 450 Minuten kein Tor mehr geschossen, fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz: Die Lilien warten mal wieder auf ein Wunder. Nach der fünften N...