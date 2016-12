Datenschutz durch Verweigerung

Wie hältst du es mit der Datensicherheit im Internet? Antworten und Hinweise, wie wir uns im digitalen Zeitalter der totalen Überwachung entziehen können, gibt die Broschüre »Disconnect – keep the future unwritten!«. Es ist die zweite Veröffentlichung, des Capulcu-Kollektivs. Der Name der Gruppe bedeutet im Türkischen so viel wie Wegelagerer oder Nichtsnutz. So diffamierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan 2013 Protestierende im Istanbuler Gezi-Park. Im ersten Band, der mittlerweile bereits in der dritten überarbeiteten Auflage erschienen ist, stellte das Kollektiv »Tails«, eine Technologie zur sicheren Computernutzung, vor.

»Disconnect!« rückt die Information als wichtigstes Gut der digitalen Gesellschaft ins Zentrum. Informationen seien »zur zukunftsträchtigsten Ware geworden«. Facebook, Amazon, Twitter, Google und Co. haben sich mit ihren Anwendungen und Diensten Verwertungswerkzeuge geschaffen, und die Nutzer machen freiwillig mit. Im Sekund...