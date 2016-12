Familie macht stumm

Zerzaustes Haar, schlaksige Gestalt, müde Augen – Louis (Gaspard Ulliel) ist der Archetyp eines Intellektuellen. In sich versunken, schweigsam, von Schwermut umgeben. Er ist todkrank. Um seiner Familie das mitzuteilen, kehrt er im Alter von 34 Jahren nach langer Abwesenheit nach Hause zurück. Mutter und Geschwister versetzt der Besuch in helle Aufregung. Ihre Hysterie und seine Zurückhaltung sind der prägende Gegensatz in Xavier Dolans Theateradaption »Einfach das Ende der Welt«. Dolan, mit 27 Jahren bereits eine Ikone des Arthouse-Kinos, zweifacher Jurypreisträger von Cannes, davon einmal für diesen Film, inszeniert gewohnt opulent, grell, eindringlich. Plattenweise Essen schafft die farbenfroh hergerichtete Familie für das Zusammensein mit dem dunkel gekleideten jungen Mann herbei, der die Umarmungen steif über sich ergehen lässt und wortlos an einem Glas stillen Wassers nippt. Die Konturen der plappernden Familienangehörigen werden unscharf, ihre Stimm...