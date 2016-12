Grönland eisfrei

Aller Voraussicht nach wird 2016 erneut ein globaler Temperaturrekord aufgestellt. Das meteorologische Jahr 2016, das vom Dezember 2015 bis zum November 2016 ging, ist das dritte in Folge, in dem im Schnitt so hohe Temperaturen wie nie zuvor gemessen wurden, wie das in New York ansässige Goddard Institute for Space Studies der NASA errechnet hat. Inzwischen ist es bereits rund ein Grad Celsius wärmer als zu Beginn des letzten Jahrhunderts.

In den vergangenen Jahren hat die über den Globus und das ganze Jahr durchschnittlich gemessene Temperatur einen kräftigen Satz nach oben gemacht. 2016 war es rund 0,3 Grad Celsius wärmer als 2010. »2016 hat verschiedene Rekorde gebrochen«, kommentiert der Generalsekretär der Weltmeteorologieorganisation (WMO), Petteri Taalas. »In der Atmosphäre hat die Kohlendioxidkonzentration die symbolische Schwelle von 400 Millionstel Volumenanteilen überschritten, und in den Ozeanen trug Rekordwärme zu weitverbreiteter Korallenblei...