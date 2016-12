Friedenslyrik aus Hawaii

Das Zusammentreffen von US-Präsident Barack Obama und Japans Premierminister Shinzo Abe in Pearl Harbor war ein Gipfel der schönen Worte. Wie es bereits sein Washingtoner Amtskollege im Sommer in Hiroshima getan hatte, beschwor Abe den Zusammenhalt der beiden Nationen und beklagte die Grauen des Krieges. Man wolle die Botschaft in die Welt senden, dass Versöhnung mehr bringe als Vergeltung, stimmte Obama ein.

Blickt der Zuhörer auf die politischen Zustände diesseits und jenseits des pazifischen Ozeans, reibt er sich verwundert die Augen. Während Obama über seine gesamte Amtszeit hinweg von einer Welt ohne Atomwaffen und Krieg philosophierte und dafür en passant einen Nobelpreis erhielt, sorgt seine Regierung in anderen Teilen der Erde für Tod, Flucht und Zerstörung. Der Überfall auf Libyen, die Aufrüstung dschihadistischer Aufständischer in Syrien und die Rückendeckung für den Terrorpaten Erdogan bei seinem Feldzug gegen Kurden und Oppositionel...