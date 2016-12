Acht Jahre währe die Krise in der Schiffahrt schon, jammerte kürzlich ein Branchenblatt, und kein Ende sei in Sicht. Dabei ist jedes Mitleid für um den Wert ihrer Aktien fürchtende Anleger und durch »faule« Kredite erschütterte Banken fehl am Platze. Klar: Ausgelöst wurde die Krise 2008 durch schiffahrtsfremde Einflüsse wie die geplatzte US-Immobilienblase und die Pleite der US-Großbank Lehman Brothers. Aber die anhaltend ­niedrigen Frachtraten, die die maritime Wirtschaft heute plagen, hat sie selbst verschuldet. Und noch immer rüstet sie auf und schafft trotz dümpelnder Wachstumsraten im Welthandel Überkapazitäten ohne Ende.

Anfang dieses Jahres bezifferten Branchenstatistiken die weltweite Containerflotte zum Stichtag 31. Dezember 2015 auf 5.153 Einheiten mit einer Transportkapazität von 19,94 Millionen Standardcontainern (Twenty-foot Equivalent Unit, TEU). Für Ende 2016 wurde damals ein Stand von 5.192 Einheiten prognostiziert, errechnet aus einem real...