Mit Zuma ins Verderben

Nein, ganz gestürzt sei der African National Congress (ANC) noch nicht, erklärte der südafrikanische Regisseur Rehad Desai Ende November in Berlin bei der Vorstellung seines neuesten Dokumentarfilms »The Giant is Falling« (Der Riese fällt). Doch aufzuhalten sei der Niedergang der einstigen Befreiungsbewegung und heutigen Regierungspartei wohl nicht mehr.

Desai ist sicherlich kein Freund des ANC. Schon mit »Miners Shot Down«, seiner Dokumentation über das Massaker an den Bergarbeitern im August 2012 in Marikana, hatte er die engen Verflechtungen von Teilen der Staatsführung, politisch bestens vernetzten Günstlingen und Konzernen in Südafrika offengelegt. International räumte er dafür auf Filmfestivals Preise ab. Beim Panafrikanischen Film- und Fernsehfestival 2015 in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou feierte ihn das mit der Ausbeutung durch Rohstoffgiganten bestens vertraute Publikum. In Südafrika weigerte sich dagegen das staatliche Fernsehen SABC, den ...