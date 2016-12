»Freiheit« nicht mehr benötigt

Die Mitglieder der rechten Kleinpartei »Die Freiheit« haben in einer Urabstimmung deren Selbstauflösung zum Jahresende bestätigt. Dies teilte der bisherige Bundesvorsitzende Michael Stürzenberger am Dienstag mit. Die Auflösung der »Freiheit« war bereits am 4. Dezember auf dem Bundesparteitag in Nürnberg einstimmig beschlossen worden. Die wenigen hundert Mitglieder gaben nun ein gleichlautendes Votum ab. »Damit wird dokumentiert, dass alle politischen Aufgaben inklusive der Islamkritik in den Händen der AfD bestens aufgehoben sind und die ›Freiheit‹ n...