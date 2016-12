Schön, Hübner, Otto

An einem Sommertag vor rund 50 Jahren staunten die Besucher von Park Sanssouci nicht schlecht, als am Haupteingang ein Mann mit einer Pistole einen Schuss abgab. Da eine Kamera in der Nähe stand, erkannten sie schnell, dass ein Film gedreht wurde und es sich um den beliebten Schauspieler Horst Schön handelte. Als der Vierteiler »Schatten über Notre Dame« dann gesendet wurde, erkannten sie die Szene wieder. Horst Schön, der am Montag 90 oder 91 Jahre alt wurde (je nach Quelle), war vielseitig einsetzbar – als Kriminalist wie als Bösewicht, verfügte über Charme und eine sonore Stimme, die er auch in der Synchronisation einsetzte. 1973 erschienen seine letzten DEFA-Filme. Im selben Jahr wurde er nach versuchter Republikflucht inhaftiert und in den Westen abgeschoben, wo er seine Laufbahn nach kurzer Durststrecke fortsetzte. Als Kriminalis...