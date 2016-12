Fünf Tonnen leichter

Zweiundzwanzig Klavierkonzerte – der kleine Mozart war ein Tastenlöwe, seine fünf Konzerte für Geige fallen da kaum ins Gewicht. Aber in seiner Jugend trat er als gefeierter Geiger auf, er verdiente sein Geld als geigender Konzertmeister. Nur war offenbar der Vater – ausweislich seiner für Geiger noch heute aufschlussreichen Violinschule von 1756 – ein allzustrenger Beobachter. Der 23jährige Wolfgang Amadé schenkte den Streichern noch eine Sinfonia concertante, eine zweite blieb Fragment. Dann war Schluss mit Geige. Nur in der Kammermusik können die Geigensolisten beim älteren Mozart noch brillieren (er selbst spielte in Wien außer auf dem Klavier privat nur noch Bratsche).

Die fünf Violinkonzerte sind für Virtuosen seit mehr als hundert Jahren ein Heimspiel. Bis hin zu Könnern wie Frank Peter Zimmermann oder Hilary Hahn gilt: Gespielt werden die Werke volltönig, im Fleisch eines rosigen Vibrato, arios in den langsamen, virtuos in den Rondeau-Sätzen und du...