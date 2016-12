EZB fordert mehr Geld für italienische Bank

Die Europäische Zentralbank (EZB) verlangt von Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) deutlich mehr Kapital. Sie fordere inzwischen einen Rettungsplan in Höhe von 8,8 Milliarden Euro und verweise auf die Ergebnisse des Stresstests in diesem Jahr, teilte das italienische Kreditinstitut am späten Montag abend in Siena mit. Bisher war der Kapitalbedarf auf fünf Milliarden Euro beziffert worden. Die neue Berechnung sei der BMPS mitgeteilt worden, nachdem sie beantragt hatte, von der »vorsorglichen Rekapitalisierung« durch den Staat Gebrauch zu machen.

Die italienische Zeitung Il Sole 24 Ore hatte am Montag berichtet, die EZB...