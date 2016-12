Lebensverbesserer des Tages: Bodo Ramelow

Am Sonntag berichtete der MDR, in Thüringen habe »eine Arbeitsgruppe mit der Aufarbeitung der Christenbenachteiligung in der DDR begonnen«. Bis zum kommenden Herbst solle »das Team mit Vertretern aus Staatskanzlei und Kirchen Empfehlungen vorlegen, wo noch Forschungsbedarf besteht.« Der MDR-Meldung ist zu entnehmen, dass sich das Bundesland eine »für die DDR-Aufarbeitung zuständige Staatssekretärin« leistet. Sie heißt Babette Winter, wird von der SPD gestellt, stammt aus Nordrhein-Westfalen und ist promovierte Chemikerin. Sie bezeichnete laut MDR die Quellenlage zur Christenverfolgung in der DDR...