Krise auf dem Königsthron

Seit der Thronbesteigung am 1. Dezember, sieben Wochen nach dem Tod seines Vaters, ist Maha Vajiralongkorn nun neues Staatsoberhaupt der konstitutionellen Monarchie Thailand. Aus dem 64jährigen Kronprinzen wurde damit »seine Majestät der König«, wie er ganz offiziell bei allen Gelegenheiten tituliert wird. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Berufung von zehn neuen Mitgliedern für den Thronrat, das wichtigste Beratergremium des Herrschers. An dessen Spitze steht auch weiterhin der 96jährige Prem Tinsulanonda, der in dieser Funktion auch übergangsweise das Vakuum an der Staatsspitze ausfüllte, solange sich der Kronprinz noch nicht zum Amtsantritt in der Lage gesehen hatte und sich eine persönliche Trauerzeit gönnte. Zu vermuten steht, dass der weitgehend unerfahrene Monarch in Zukunft weitaus stärker als sein Vater auf die Unterstützung des Thronrates zurückgreifen wird. Dafür spricht auch, dass es erstmals eine dezidierte Aufgabenverteilung gibt.

