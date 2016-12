Mit Kameras gegen Kamikaze

Nach Vorstößen der Unionsparteien werden auch aus den Reihen der SPD Forderungen nach einer Ausweitung der Videoüberwachung laut. »Ich kann dem Berliner Senat nur empfehlen, die Videoüberwachung auf alle öffentlichen Plätze auszuweiten«, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, der Rheinischen Post vom Dienstag. Der Berliner Senat will dagegen weitere Ermittlungen zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am 19. Dezember abwarten. Der Deutschen Presseagentur lag am Dienstag bereits ein Maßnahmenkatalog vor, den die CSU-Landesgruppe im Bundestag in einer Klausur Anfang Januar erörtern will. Die CSU setzt demnach auf mehr Videoüberwachung in Bahnhöfen, Einkaufszentren und Sportstätten. Auch sollen Da...