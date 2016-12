LPG-Bauernland in Neujunkerhand

Ich rede nicht von all den Treuhandmanagern und »Comrads in crime«, die nach 1989 ein leerstehendes Schloss ergatterten, das zuletzt als Kulturhaus einer bei der »Umwandlung in GmbHs« pleite gegangenen LPG-Tierproduktion diente, und wo sie nun nach erheblichen Renovierungsarbeiten der Niederwildjagd frönen. Ich rede auch nicht von den »Tieflader-Bauern« aus dem Westen, die dreimal im Jahr mit ihrem Großgerät auftauchen, um ihre Äcker, z. B. im besonders fruchtbaren Sachsen-Anhaltinischen, zu bestellen, zu reinigen und abzuernten. Der Leiter der Berliner »Grünen Woche« schrieb bereits einen Krimi, in dem es um diese »Tiefladerszene« geht, die bis weit in die »Polit-Hochstaplerszene« reicht – und umgekehrt.

In Hessen wurde das anhaltende Sterben der Dörfer durch zwei städtische Zuzüglergruppen abgeschwächt: einmal durch solche Fittis wie oben erwähnt, also durch einzelne aus der oberen Mittelschicht, und zum anderen durch studiertes Prekariat, vornehmlich so...