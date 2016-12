Vor dem Härtetest

Ich bin 80 Jahre alt, ich wurde ins Gefängnis gesteckt, auf mich wurde geschossen«, aber der Protest in Standing Rock gegen die Öl-Pipeline, »das ist das allerschönste, was ich je gesehen habe. Das ist, wofür ich gekämpft habe«, erklärte Clyde Bellecourt, Mitgründer der Amerikanischen Indianischen Bewegung (AIM), gegenüber dem britischen Sender BBC. Zusammen mit Tausenden Gleichgesinnten kämpfte Bellecourt in den vergangenen Monaten gegen die »Dakota Access Pipeline« in North Carolina. Es war die größte Ansammlung von Stämmen amerikanischer Ureinwohner seit 100 Jahren, die den Bau der Pipeline schlussendlich zum Stillstand brachte. Sie trotzten Wasserwerfern in eisiger Kälte, Polizeibrutalität und Einschüchterungen – und nötigten mit ihrem Protest die Regierung dazu, das Megaprojekt der Erdölindustrie auf Eis zu legen.

Auch Aktivisten von Black Lives Matter unterstützen vor Ort die Proteste der Standing-Rock-Sioux. Gleichzeitig führten sie ihren Kampf gege...