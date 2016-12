»Tritte oben plazieren«

Jobcenter legen oft ihre Spielräume zuungunsten von Hartz-IV-Beziehern aus und kürzen das sowieso knapp bemessene Existenzminimum. Da Letztere eine Nachweispflicht haben, fordert sie das Amt ständig erneut zum Heranschleppen von Papieren auf, mitunter von solchen, die es gar nicht gibt. Hat der Wahnsinn Methode?

Das ist mir auch zu Ohren gekommen. Eine alleinerziehende Mutter sollte ein Papier bringen, dass sie keinen Anspruch mehr auf Kindergeld hat. Die Bescheinigung gibt es nicht, Kindergeld läuft nach dem Gesetz mit dem 18. Lebensjahr aus. Ihr Antrag insgesamt wurde deshalb jedoch nicht bewilligt, das Widerspruchsverfahren lief zwei Jahre. Am Ende war sie hoch verschuldet, musste bei der Krankenkasse Beiträge abstottern, das Sozialgericht musste angerufen werden. Ich will nicht unterstellen, dass Jobcentermitarbeiter mutwillig so handeln. Die Bundesagentur für Arbeit oder sogenannte Optionskommunen machen zu komplexe Vorgaben. Mitarbeiter in Jobcentern...