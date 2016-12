Adenauers Heimkehr

Detektiv Hollmes lächelte mich, seinen Assistenten Watzon, zuversichtlich an. Für die Ermittlungen hatte er statt in seinem Hellersdorfer Seniorenstift Quartier in unserem in Marzahn genommen.

»Halten wir also fest, mein lieber Watzon«, begann er. »Adenauer ist abhanden gekommen, sagen Sie?« Ich nickte, während ich an einem Lebkuchen knabberte.

Hollmes sah meinem Kauen nachdenklich zu: »Das Schaf Adenauer stammte ja ursprünglich aus einem Moskauer Seniorenstift, erinnere ich das richtig? Die hatten es Adenauer genannt und es Ihrem Stift im letzten Jahr zum Geschenk gemacht? Wo, Watzon, hat es hier gewohnt?«

»In Wolkys Duschkabine, Hollmes. Wolky ist Schriftsteller. In seinem Zimmer stapeln sich die Bücher, ein Wald von Büchertürmen. Da hatte Adenauer natürlich keinen Platz. Als er jedoch aus Moskau bei uns eintraf, schloss er Wolky sofort in sein Herz. Denn die Russen lieben die deutsche Literatur! Obendrein erinnert Wolky mit seinem weiten dunklen Mantel un...