Blutgrätsche

Der letzte Spieltag in diesem Jahr war so unerfreulich wie 2016 überhaupt. Die Entlassung des sympathischen Gladbach-Trainers André Schubert ist nur eine der schlechten Nachrichten. Schuberts Vertrag war erst im September bis 2019 verlängert worden. Nach einer neuerlichen Pleite der Gladbacher, diesmal zu Hause gegen Wolfsburger, die lange völlig von der Rolle waren und deswegen ihren Übungsleiter Dieter Hecking feuerten, wird nun genau dieser erfolglose und unsympathische Dieter Hecking Trainer in Gladbach. Die Unsicherheit, die die Borussen ausstrahlte zwang die Klubführung um Sportdirektor Max Eberl, »einvernehmlich diese Entscheidung zu fällen«. Und wieder kann eine Mannschaft, die im Vorjahr sensationell spielte, im Folgejahr das Niveau nicht halten, weil die CL einfach zuviel Substanz kostet.

Dass Bayern in einer souveränen Vorstellung die bisherige Überraschungsmannschaft aus Leipzig mit 3:0 abfertigte, ist ebenfalls eine N...