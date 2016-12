Stubben-Kammer, very British

Von irgendwoher dringen Gelächter, eine Trompete. Zwei junge Briten in Hut und Mantel – der eine hat den anderen eben vom Bahnhof abgeholt – gehen zügigen Schritts durch einen schummrigen Kellergang. An dessen Ende wirft die Bunkerlampe über einer niedrigen, fensterlosen Tür ihr kaltes Licht auf ein rostfleckiges Schild: »Cosy Corner«. Man muss gar nicht hören, was der eine zum noch zögernden Neuankömmling sagt; man weiß, es kann nur eines bedeuten: Wovor immer dich deine Mutter gewarnt hat, hinter dieser Tür passiert es! Ein beherzter Schritt, schon ist er mittenmang – bei acht Minuten, 36 Sekunden gibt es kein Zurück mehr für den Titelhelden von »Christopher and His Kind« in der BBC-Adaption der literaturgewordenen Berlin-Erinnerungen Christopher Isherwoods.

Dem damals realen Kreuzberg in dessen »Cabaret«-Vorlage auf der Spur, fand hier kürzlich ein häufiger Fluchtpunkt Isherwoods Erwähnung: »Am Ende unserer Straße war ein Kellerlokal, das Alexander-Kasi...