Hollande geht – wer wird folgen?

Ein Land, das eine Satirezeitung wie den Canard enchainé hat, kann sich glücklich schätzen. Auch im einhundertsten Jahr seit seiner Gründung am 10. September 1915 leuchtete der Canard im finsteren französischen Medienwald jene Wege aus, die zu Erkenntnis und Verstand führen. Die acht Seiten dünne Wochenzeitung ist meist bestens informiert, kennt in den elitären Zirkeln des bourgeoisen Polit- und Kulturbetriebs keine Freunde und achtet darauf, dass das auch so bleibt: Die Entgegennahme staatlicher Ehrenbezeugungen – Orden, Urkunden, Glückwunschadressen – ist den Redakteuren strikt verboten. Im Jahr 2016 gab es für Satiriker reichlich zu tun: Mit der sozialdemokratischen Regierung, ihrem Präsidenten François Hollande und seinem kernigen Premierminister Manuel Valls feierten die Redakteure des Canard Feste des politischen Karnevals.

So mag es wohl bleiben. Im kommenden Mai wird ein neuer Präsident gewählt, der alte will und kann nicht mehr. Der vorherige, der...