Roulette statt sicherer Rente

Mit dem am Mittwoch im Kabinett verabschiedeten Plan werden die Wünsche der Unternehmerlobby erfüllt. Beschlossen wurde in Berlin der Entwurf für das Gesetz zur »Stärkung der betrieblichen Altersversorgung« aus dem Hause von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD). Er geht nun in die parlamentarische Debatte. Im Kern wird der Staat dem Vorhaben zufolge höhere Zuschüsse zahlen, um Geringverdiener zum Abschluss von Verträgen über eine betriebliche Zusatzrente zu motivieren. Zugleich werden die Unternehmen aus jeglicher Haftung entlassen, was die Höhe der aus solchen Vereinbarungen resultierenden Ruhestandsbezüge betrifft.

Nahles hatte erklärt, mit dem Regelwerk, auch »Betriebsrentenstärkungsgesetz« genannt, wolle man Altersarmut verhindern. Die Förderung soll denn auch Personen mit Bruttoeinkommen von maximal 2.000 Euro zugute kommen. Den Zuschuss von 72 bis 144 Euro jährlich erhalten aber die Unternehmer, wenn sie im gleichen Zeitraum 240 bis 480 Euro für die...